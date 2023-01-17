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Шаньшин Яков Харлампиевич

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Место рождения

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: Шеньшин Харлампий Михайлович

Мать: Александра

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Шаньшин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Шаньшин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Шаньшина Анфиза Яковлевна

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Демобилизация
17.07.1917
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.08.1919 ст.

Дочь: Шаньшина Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.10.1920

Сын: Шаньшин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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