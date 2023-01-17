Шаньшин Яков Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Отец: Шеньшин Харлампий Михайлович
Мать: Александра
Рождение ребёнка
1906 ст.
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Шаньшин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Шаньшина Анфиза Яковлевна
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Демобилизация
17.07.1917
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.08.1919 ст.
Дочь: Шаньшина Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.10.1920
Сын: Шаньшин Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно