Сычкина (Борисова) Августа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычкина (Борисова) Августа

Место рождения

г. Кунгур, Пермская губ.

Дата рождения

07.12.1897

Дата смерти

20.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Кунгур, Пермская губ.
Рождение ребёнка
?.02.1923

Дочь: Рожкова Валентина

Отец ребёнка: Сычкин Еким

Рождение ребёнка
?.02.1924

Дочь: Мотова Анна

Отец ребёнка: Сычкин Еким

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Зернина Зоя

Отец ребёнка: Сычкин Еким

Рождение ребёнка
28.03.1931

Дочь: Козлова Александра

Отец ребёнка: Сычкин Еким

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Валдаева Парасковья

Отец ребёнка: Сычкин Еким

Рождение ребёнка
11.09.1936

Сын: Сычкин Иван

Отец ребёнка: Сычкин Еким

д. Плотниково, Кишертский р-н, Пермская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычкин Еким

Смерть
20.06.1971
п. Лёк, Кишертский р-н, Пермская обл.
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
п. Лёк, Кишертский р-н, Пермская обл.
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