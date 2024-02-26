Сычкина (Борисова) Августа
Место рожденияг. Кунгур, Пермская губ.
Дата рождения07.12.1897
Дата смерти20.06.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.02.1923
Дочь: Рожкова Валентина
Отец ребёнка: Сычкин Еким
Рождение ребёнка
?.02.1924
Дочь: Мотова Анна
Отец ребёнка: Сычкин Еким
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Зернина Зоя
Отец ребёнка: Сычкин Еким
Рождение ребёнка
28.03.1931
Дочь: Козлова Александра
Отец ребёнка: Сычкин Еким
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Валдаева Парасковья
Отец ребёнка: Сычкин Еким
Рождение ребёнка
11.09.1936
Сын: Сычкин Иван
Отец ребёнка: Сычкин Еким
д. Плотниково, Кишертский р-н, Пермская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сычкин Еким
Смерть
20.06.1971
п. Лёк, Кишертский р-н, Пермская обл.
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
п. Лёк, Кишертский р-н, Пермская обл.