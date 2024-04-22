Степан Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Фёдор Григорьев
Мать: Агрипина Семёнова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Андрей Степанов
Мать ребёнка: Пелагея Гаврилова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Дарья Степанова
Мать ребёнка: Пелагея Гаврилова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иван Степанов
Рождение ребёнка
1766
Сын: Козьма Степанов
Мать ребёнка: Пелагея Гаврилова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Фёдор Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Гаврилова
Смерть
Неизвестно