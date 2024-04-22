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Степан Фёдоров

Место рождения

Окулово, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Фёдор Григорьев

Мать: Агрипина Семёнова

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Андрей Степанов

Мать ребёнка: Пелагея Гаврилова

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Дарья Степанова

Мать ребёнка: Пелагея Гаврилова

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Иван Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Козьма Степанов

Мать ребёнка: Пелагея Гаврилова

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1768

Сын: Фёдор Степанов

Мать ребёнка: не указана

Окулово, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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