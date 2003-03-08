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Ковалюк Ксения Юрьевна
Ковалюк Ксения Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.03.2003
Пол
Женский
Отец
Ковалюк Юрий Николаевич
1968 г.р.
Мать
Беловолова Елена Анатольевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.2003
Отец:
Ковалюк Юрий Николаевич
Мать:
Беловолова Елена Анатольевна
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