Ходырев Зиновей Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Марфа Зиновьевна
Мать ребёнка: Ходырева Аграфена Прохоровна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Ефимья Зиновьевна
Мать ребёнка: Ходырева Аграфена Прохоровна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Степанида Зиновьевна
Мать ребёнка: Ходырева Аграфена Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно