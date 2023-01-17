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Ходырев Зиновей Агафонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Ходырев Агафон Данилович

Мать: Ходырева Ховронья Ивановна

Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Марфа Зиновьевна

Мать ребёнка: Ходырева Аграфена Прохоровна

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Ефимья Зиновьевна

Мать ребёнка: Ходырева Аграфена Прохоровна

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Степанида Зиновьевна

Мать ребёнка: Ходырева Аграфена Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Аграфена Прохоровна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Маланья Самойловна

Смерть
Неизвестно
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