Борзенков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Колобовникова Акулина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Паулина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Серебр волость Тюкалинского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно