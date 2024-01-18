Куклинов Петр Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куклинов Назар Козьмин
Рождение ребёнка
1859
Рождение ребёнка
1862 ст.
Сын: Куклинов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1866 ст.
Рождение ребёнка
23.12.1870 ст.
Сын: Куклинов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Платонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Яковлевна
Смерть
Неизвестно