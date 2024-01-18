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Куклинов Петр Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куклинов Назар Козьмин

Мать: Куклинова Дарья Трофимовна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Куклинов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Куклинов Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Куклинов Филипп Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1870 ст.

Сын: Куклинов Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Платонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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