Судаченкова Марья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1881
Муж: Судаченков Петр
Рождение ребёнка
18.09.1882
Дочь: Судаченкова Домна
Отец ребёнка: Судаченков Петр
Рождение ребёнка
02.09.1890
Сын: Судаченков Петр
Отец ребёнка: Судаченков Петр
Рождение ребёнка
27.03.1900 ст.
Дочь: Давыдова Мария
Отец ребёнка: Судаченков Петр
Смерть
Неизвестно