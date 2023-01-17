Судаченкова Марья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судаченкова Марья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1881

Муж: Судаченков Петр

Рождение ребёнка
18.09.1882

Дочь: Судаченкова Домна

Отец ребёнка: Судаченков Петр

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1890

Сын: Судаченков Петр

Отец ребёнка: Судаченков Петр

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
27.03.1900 ст.

Дочь: Давыдова Мария

Отец ребёнка: Судаченков Петр

Беломутово, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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