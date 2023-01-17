Смирнова (Поливалова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Поливалова) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Петухово, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.10.1904 ст.

Дата смерти

21.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1904 ст.

Отец: Поливалов Михаил Никитич

Мать: Поливалова Екатерина Яковлевна

Петухово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1933

Дочь: Калениченко Зоя Дмитриевна

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Васильевич

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1935

Дочь: Смирнова Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Васильевич

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1938

Сын: Смирнов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Васильевич

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.11.1940

Сын: Смирнов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Васильевич

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.12.1944

Дочь: Смирнова Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Васильевич

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Дмитрий Васильевич

Смерть
21.11.1987
Дубна, Дубна, Московская область
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