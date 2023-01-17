Смирнова (Поливалова) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.10.1904 ст.
Дата смерти21.11.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1904 ст.
Рождение ребёнка
12.01.1933
Дочь: Калениченко Зоя Дмитриевна
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1935
Дочь: Смирнова Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
11.03.1938
Сын: Смирнов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
12.11.1940
Сын: Смирнов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
07.12.1944
Дочь: Смирнова Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1987
Дубна, Дубна, Московская область