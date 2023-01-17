Рожковский Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Рожсковский Егор Емельянович
Мать ребёнка: Рожковская Татьяна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Рожковский Иван Емельянович
Мать ребёнка: Рожковская Татьяна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Рожковский Александр Емельянович
Мать ребёнка: Рожковская Татьяна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Рожковский Семён Емельянович
Мать ребёнка: Рожковская Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рожковская Татьяна
Смерть
Неизвестно