Кролевец (Троян) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кролевец (Троян) Надежда

Место рождения

Украина

Дата рождения

30.09.1880

Дата смерти

11.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кролевец Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Кролевец Сергей Дорофеич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Кролевец (Кролевец) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Кролевец Сергей Дорофеич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Кролевец Алексей

Отец ребёнка: Кролевец Сергей Дорофеич

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Кролевец (Кролевец) Лина

Отец ребёнка: Кролевец Сергей Дорофеич

Рождение ребёнка
21.12.1917

Сын: Кролевец Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Кролевец Сергей Дорофеич

Рождение ребёнка
19.12.1918

Дочь: (Кролевец) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Кролевец Сергей Дорофеич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кролевец Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кролевец Сергей Дорофеич

Смерть
11.09.1952

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