Лягушин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лягушин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1984

Сын: Лягушин Александр Перович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2000

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