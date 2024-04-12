Жукова (Борисова) Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Борисова) Наталья Ильинична

Место рождения

Игумново, Можайский, Московская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Игумново, Можайский, Московская область
Бракосочетание
06.01.1906

Муж: Жуков Федор Ильич

Поручители жениха кр. д.Тетерино Иван Иванов Сыров, Ильинской слободы кр. Михаил Александров Карташов Поручители невесты кр. Ильинской Слободы Иван Иванов Байков, кр. Александр Дмитриев Бондарев
Смерть
Неизвестно
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