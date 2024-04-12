Жукова (Борисова) Наталья Ильинична
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
06.01.1906
Муж: Жуков Федор Ильич
Поручители жениха кр. д.Тетерино Иван Иванов Сыров, Ильинской слободы кр. Михаил Александров Карташов Поручители невесты кр. Ильинской Слободы Иван Иванов Байков, кр. Александр Дмитриев Бондарев
Смерть
Неизвестно