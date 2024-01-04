Лоторева (Жукова) Екатерина Около 15.08.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лоторева (Жукова) Екатерина

Место рождения

Новоюрьево, Россия

Дата рождения

Около 15.08.1985

Пол

Женский

Отец

Около 1945 г.р.

Мать

1945 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.08.1985

Отец: Жуков Александр

Мать: Жукова (Пустовалова) Мария

Новоюрьево, Россия
Бракосочетание
20.02.2016

Муж: скрыто настройками приватности

Тамбов, Россия
Рождение ребёнка
05.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Рождение ребёнка
2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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