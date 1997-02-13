Ахметшина (Сабирзянова) Румия (Флюра) Фатыховна
Место рожденияТатарская АССР
Дата рождения04.11.1960
Дата смерти13.02.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1960
Отец: Сабирзянов Фатих
Мать: Ркия
Татарская АССР
Рождение ребёнка
13.03.1984
г. Нижнекамск, Татарстан
Рождение ребёнка
21.04.1986
г. Нижнекамск
Рождение ребёнка
14.03.1994
Нижнекамск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахметшин Рафаэль
Смерть
13.02.1997