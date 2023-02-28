Крюков Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1905 ст.
Дочь: Крюкова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Крюкова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
15.11.1908 ст.
Дочь: Крюкова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Крюкова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
22.06.1911 ст.
Мать ребёнка: Крюкова Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно