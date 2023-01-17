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Еремин Олег Александрович
Еремин Олег Александрович
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Место рождения
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Дата рождения
29.06.1959
Пол
Мужской
Отец
Еремин Александр Иосифович
1926 г.р.
Мать
Еремина (Куликова) Манефа Никандровна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1959
Отец:
Еремин Александр Иосифович
Мать:
Еремина Манефа Никандровна
Кострома
, город Кострома, Костромская область
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