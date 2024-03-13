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(Armacost Or Armicorr) Almira E

Место рождения

Clermont County, Ohio

Дата рождения

?.10.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Около 1855 г.р.
1857 г.р.
Около 1864 г.р.
Около 1868 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Clermont County, Ohio
Бракосочетание
05.11.1854

Муж: Day Lebbeus Or Elibins

Clermont County, Ohio
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Mary E

Отец ребёнка: Day Lebbeus Or Elibins

Clermont County, Ohio
Рождение ребёнка
31.05.1857

Дочь: Ida Belle

Отец ребёнка: Day Lebbeus Or Elibins

Batavia, Clermont, Ohio, United States
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Carrie F

Отец ребёнка: Day Lebbeus Or Elibins

prob Sullivan County, Indiana
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Viola

Отец ребёнка: Day Lebbeus Or Elibins

prob Sullivan County, Indiana
Смерть
Неизвестно
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