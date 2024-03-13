(Armacost Or Armicorr) Almira E
Место рожденияClermont County, Ohio
Дата рождения?.10.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1854
Clermont County, Ohio
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Mary E
Отец ребёнка: Day Lebbeus Or Elibins
Clermont County, Ohio
Рождение ребёнка
31.05.1857
Дочь: Ida Belle
Отец ребёнка: Day Lebbeus Or Elibins
Batavia, Clermont, Ohio, United States
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Carrie F
Отец ребёнка: Day Lebbeus Or Elibins
prob Sullivan County, Indiana
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Viola
Отец ребёнка: Day Lebbeus Or Elibins
prob Sullivan County, Indiana
Смерть
Неизвестно