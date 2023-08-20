Марнова (Григорьева) Анна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марнова (Григорьева) Анна Лаврентьевна

Место рождения

дер. Мариино, Юрьевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Лаврентий

Мать: не указана

дер. Мариино, Юрьевский уезд
Бракосочетание
12.11.1889

Муж: Марнов Иван Степанович

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.01.1890

Дочь: Домника Ивановна

Отец ребёнка: Марнов Иван Степанович

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.08.1891

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Марнов Иван Степанович

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.10.1897

Сын: Марнов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Марнов Иван Степанович

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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