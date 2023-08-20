Марнова (Григорьева) Анна Лаврентьевна
Место рождениядер. Мариино, Юрьевский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорьев Лаврентий
дер. Мариино, Юрьевский уезд
Бракосочетание
12.11.1889
Рождение ребёнка
09.01.1890
Дочь: Домника Ивановна
Отец ребёнка: Марнов Иван Степанович
Рождение ребёнка
10.08.1891
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Марнов Иван Степанович
Рождение ребёнка
04.10.1897
Отец ребёнка: Марнов Иван Степанович
Смерть
Неизвестно