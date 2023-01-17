Чешуина (Черепанова) Лидия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1939
Рождение ребёнка
01.06.1961
Дочь: Чаплагина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Чешуин Василий Романович
Рождение ребёнка
05.04.1963
Дочь: Полякова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Чешуин Василий Романович
Рождение ребёнка
30.09.1975
Сын: Чешуин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Чешуин Василий Романович
Луначарский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно