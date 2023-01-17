Чешуина (Черепанова) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чешуина (Черепанова) Лидия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1939

Отец: Черепанов Павел Иванович

Мать: Черепанова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
01.06.1961

Дочь: Чаплагина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Чешуин Василий Романович

Рождение ребёнка
05.04.1963

Дочь: Полякова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Чешуин Василий Романович

Рождение ребёнка
30.09.1975

Сын: Чешуин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Чешуин Василий Романович

Луначарский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чешуин Василий Романович

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