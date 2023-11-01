Козлова Степанида Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Степанида Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

56 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1817

Сын: Козлов Стафей Ионов

Отец ребёнка: Козлов Ионъ Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
17 лет в 1834, отданы в рекруты в 1840 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
12.08.1822

Сын: Козлов Мирон Ионов

Отец ребёнка: Козлов Ионъ Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 августа 1822 года села Камышевского у крестьянина Ионы Козлова сын Мирон МК Камышевское 1822 12 лет в 1834, 28 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719) 28 лет в ... Показать все
Рождение ребёнка
09.07.1825

Дочь: Козлова Евфимия Ионова

Отец ребёнка: Козлов Ионъ Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Камышевского села у крестьянина Иона Козлова дочь Евфимия Тобольск 156 15 1169 1825 МК Камышевское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Михайло Ионов

Отец ребёнка: Козлов Ионъ Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
6 лет в 1834, 22 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Ионъ Федоров

Смерть
Неизвестно
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