Панарина (Недобежнина) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1872
Сын: Панарин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Панарин Николай Ильич
Рождение ребёнка
19.11.1873
Дочь: Гаршина (Панарина) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Панарин Николай Ильич
Рождение ребёнка
12.12.1875
Отец ребёнка: Панарин Николай Ильич
Рождение ребёнка
21.12.1876
Отец ребёнка: Панарин Николай Ильич
Рождение ребёнка
19.03.1879
Сын: Панарин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Панарин Николай Ильич
Смерть
Неизвестно