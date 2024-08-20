Панарина (Недобежнина) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Недобежнина) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Николай Ильич

Рождение ребёнка
23.09.1872

Сын: Панарин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Панарин Николай Ильич

Рождение ребёнка
19.11.1873

Дочь: Гаршина (Панарина) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Панарин Николай Ильич

Рождение ребёнка
12.12.1875

Сын: Панарин Фирс Николаевич

Отец ребёнка: Панарин Николай Ильич

Рождение ребёнка
21.12.1876

Сын: Панарин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Панарин Николай Ильич

Рождение ребёнка
19.03.1879

Сын: Панарин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Панарин Николай Ильич

Смерть
Неизвестно

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