Шишев Андрей Тимофеев
Место рождения
Дата рождения19.08.1836
Дата смерти09.10.1836
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1836
Отец: Шишев Тимофей Петров
Крещение
19.08.1836
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Ефим Степанов Кандалоф и Онагож села После умершаго уделнаго кресьянина Петра Васильива Шишова дочь девица Пераскева Петрова | Казанская церковь
Смерть
09.10.1836
Причина смерти: от простуды | от простуды
Похороны
?.10.1836
на отведенном кладбище при Казанской церкви