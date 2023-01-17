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Шишев Андрей Тимофеев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.08.1836

Дата смерти

09.10.1836

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1836

Отец: Шишев Тимофей Петров

Мать: Шишева Александра Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
19.08.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Ефим Степанов Кандалоф и Онагож села После умершаго уделнаго кресьянина Петра Васильива Шишова дочь девица Пераскева Петрова | Казанская церковь
Смерть
09.10.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от простуды | от простуды
Похороны
?.10.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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