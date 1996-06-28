Константинов (Урамов) Фома Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов (Урамов) Фома Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Константинов Анатолий Фомич

Мать ребёнка: Константинова Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
04.04.1942

Сын: Константинов Фома Фомич

Мать ребёнка: Константинова Агриппина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Агриппина Петровна

Смерть
Неизвестно
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