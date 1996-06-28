Константинов (Урамов) Фома Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Константинов Анатолий Фомич
Мать ребёнка: Константинова Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
04.04.1942
Мать ребёнка: Константинова Агриппина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно