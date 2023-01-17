Селезнёв Василий Трофимович
Место рождения
Дата рождения28.03.1915
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1915
Отец: Селезнёв Трофим
Мать: Селезнёва Лукерья
Бракосочетание
До 1927
Жена: Селезнёва Мария
Место жительства
С Неизвестно по 1944
Рождение ребёнка
19.10.1945
Дочь: Селезнёва Галина Васильевна
Мать ребёнка: Селезнёва Клавдия Марковна
Бракосочетание
До ?.10.1945
Рождение ребёнка
10.05.1948
Сын: Селезнёв Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Селезнёва Клавдия Марковна
Место жительства
С 1980 по 1995
Смерть
1995