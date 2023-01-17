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Селезнёв Василий Трофимович

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Место рождения

Зимогорье

Дата рождения

28.03.1915

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1915

Отец: Селезнёв Трофим

Мать: Селезнёва Лукерья

Бракосочетание
До 1927

Жена: Селезнёва Мария

Место жительства
С Неизвестно по 1944
Рождение ребёнка
19.10.1945

Дочь: Селезнёва Галина Васильевна

Мать ребёнка: Селезнёва Клавдия Марковна

Буланаш, Артемовский, Свердловская область
Бракосочетание
До ?.10.1945

Жена: Селезнёва Клавдия Марковна

Буланаш, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1948

Сын: Селезнёв Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Селезнёва Клавдия Марковна

Буланаш, Артемовский, Свердловская область
Место жительства
С 1980 по 1995
Смерть
1995
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