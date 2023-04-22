Заговало (Башун) Наталья Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Башун Ефрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башун (Заговало) Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Заговало Семён Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Заговало Матрёна
Отец ребёнка: Заговало Семён Васильевич
Смерть
1954