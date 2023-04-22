Заговало (Башун) Наталья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заговало (Башун) Наталья Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Башун Ефрем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башун (Заговало) Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Заговало Семён Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заговало Семён Васильевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Заговало Матрёна

Отец ребёнка: Заговало Семён Васильевич

Смерть
1954

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