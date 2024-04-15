Аршинов Федор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинов Федор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
27.09.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Карпович Бурденко
Восприемник
30.08.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Карпович Бурденко
Восприемник
30.08.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Александр Карпович Бурденко
Рождение ребёнка
17.04.1891 ст.

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Аршинова Ирина Порфирьевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
08.03.1892 ст.
Рогозное, Сумська область
Алексей Филиппович Белокур
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аршинова Ирина Порфирьевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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