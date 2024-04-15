Аршинов Федор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
27.09.1880 ст.
Григорий Карпович Бурденко
Восприемник
30.08.1881 ст.
Павел Карпович Бурденко
Восприемник
30.08.1881 ст.
Александр Карпович Бурденко
Рождение ребёнка
17.04.1891 ст.
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Аршинова Ирина Порфирьевна
Восприемник
08.03.1892 ст.
Рогозное, Сумська область
Алексей Филиппович Белокур
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно