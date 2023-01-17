(Ильиных) Матрона Важенина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиДо 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1783 ст.
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.02.1786 ст.
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ильиных Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
12.02.1788 ст.
Сын: Ильиных Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Ильиных Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ильиных Дмитрий Алексеевич
Смерть
До 1795