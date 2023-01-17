(Ильиных) Матрона Важенина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Матрона Важенина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

До 1795

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1783 ст.

Муж: Ильиных Дмитрий Алексеевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.02.1786 ст.

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ильиных Дмитрий Алексеевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.02.1788 ст.

Сын: Ильиных Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ильиных Дмитрий Алексеевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ильиных Дмитрий Алексеевич

Смерть
До 1795
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