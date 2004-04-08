Беззубова (Ивашкина) Раиса Ивановна
Место рожденияСаратовская обл. Духовницкий р-н д. Орловка
Дата рождения24.02.1938
Дата смерти08.04.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Саратовская обл. Духовницкий р-н д. Орловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеева Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Беззубов Юрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.2004
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан