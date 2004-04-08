Беззубова (Ивашкина) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беззубова (Ивашкина) Раиса Ивановна

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Место рождения

Саратовская обл. Духовницкий р-н д. Орловка

Дата рождения

24.02.1938

Дата смерти

08.04.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовская обл. Духовницкий р-н д. Орловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Беззубов Юрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беззубов Юрий Петрович

Смерть
08.04.2004
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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