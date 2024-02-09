Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Кононович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Федор Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Кононович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Василий Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Кононович
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно