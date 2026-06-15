(Гакке) ЖАНЕТТА АМАЛИЯ КАРЛОВНА 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

(Гакке) ЖАНЕТТА АМАЛИЯ КАРЛОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1809

умерла Неизвестно

Супруги
Борейша ПЁТР БОНИФАТЬЕВИЧ16.01.1790 г.р.
Дети
Борейша КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ27.12.1836 г.р.
Борейша АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борейша ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

Отец ребёнка: Борейша ПЁТР БОНИФАТЬЕВИЧ

Бракосочетание
1836

Муж: Борейша ПЁТР БОНИФАТЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
27.12.1836

Сын: Борейша КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

Отец ребёнка: Борейша ПЁТР БОНИФАТЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1837

Сын: Борейша АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

Отец ребёнка: Борейша ПЁТР БОНИФАТЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1838

Сын: Борейша ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

Отец ребёнка: Борейша ПЁТР БОНИФАТЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Борейша ИВАН ПЕТРОВИЧ

Отец ребёнка: Борейша ПЁТР БОНИФАТЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1841

Сын: Борейша ИСИДОР ПЕТРОВИЧ

Отец ребёнка: Борейша ПЁТР БОНИФАТЬЕВИЧ

Смерть
Неизвестно

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