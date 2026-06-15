(Гакке) ЖАНЕТТА АМАЛИЯ КАРЛОВНА
женский, родилась 1809
умерла Неизвестно
Супруги
Борейша ПЁТР БОНИФАТЬЕВИЧ16.01.1790 г.р.
Дети
Борейша КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ27.12.1836 г.р.
Борейша АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ1837 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Борейша ПЁТР БОНИФАТЬЕВИЧ
Бракосочетание
1836
Рождение ребёнка
27.12.1836
Сын: Борейша КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ
Отец ребёнка: Борейша ПЁТР БОНИФАТЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Борейша ПЁТР БОНИФАТЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Борейша ПЁТР БОНИФАТЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Борейша ПЁТР БОНИФАТЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Борейша ПЁТР БОНИФАТЬЕВИЧ
Смерть
Неизвестно