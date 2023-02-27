(Закаблук) Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Закаблук Кузьма
Отец ребёнка: Закаблук Пётр Маркович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Закаблук Пётр Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закаблук Пётр
Отец ребёнка: Закаблук Пётр Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно