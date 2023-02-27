(Закаблук) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Закаблук) Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Закаблук Кузьма

Отец ребёнка: Закаблук Пётр Маркович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Закаблук Пётр Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закаблук Пётр

Отец ребёнка: Закаблук Пётр Маркович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закаблук Пётр Маркович

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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