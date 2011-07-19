Сафронова (Старицына) Любовь Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Старицына) Любовь Семёновна

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Место рождения

Чиндант 2-й, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

30.09.1922

Дата смерти

19.07.2011

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

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1955 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1922

Отец: Старицын Семён Павлович

Мать: Старицына Афанасия Федоровна

Чиндант 2-й, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Иннокентий Семёнович

Рождение ребёнка
12.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Иннокентий Семёнович

Ельцовка
Рождение ребёнка
24.04.1955

Дочь: Антонова Мария Иннокентьевна

Отец ребёнка: Сафронов Иннокентий Семёнович

Рождение ребёнка
18.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Иннокентий Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.07.2011
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
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