Сафронова (Старицына) Любовь Семёновна
Место рождения
Дата рождения30.09.1922
Дата смерти19.07.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1922
Рождение ребёнка
18.05.1950
Рождение ребёнка
12.04.1952
Ельцовка
Рождение ребёнка
24.04.1955
Дочь: Антонова Мария Иннокентьевна
Отец ребёнка: Сафронов Иннокентий Семёнович
Рождение ребёнка
18.01.1961
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.07.2011
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область