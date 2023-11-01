Руденко Анастасия Шамиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко Анастасия Шамиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Руденко Дмитрий Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Руденко Дмитрий Игоревич

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