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Стацкевич Николай Денисович
Стацкевич Николай Денисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2017
Пол
Мужской
Отец
Стацкевич Денис
1981 г.р.
Мать
Стацкевич (Воробьева) Виктория Викторовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
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ЕУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2017
Отец:
Стацкевич Денис
Мать:
Стацкевич Виктория Викторовна
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