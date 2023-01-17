Нефедьев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедьев Александр Николаевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.10.1887

Дата смерти

15.05.1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1918 по 1920
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1921 по 1923
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1923 по 1927
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1927 по 1929
Ташкент
Смерть
15.05.1929
Ташкент, Узбекистан
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