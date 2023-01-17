Нефедьев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1887
Дата смерти15.05.1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918 по 1920
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1921 по 1923
Место жительства
С 1923 по 1927
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1927 по 1929
Ташкент
Смерть
15.05.1929
Ташкент, Узбекистан