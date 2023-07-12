Ефимов Ипполит Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефимов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1985
Сын: Ефимов Леонид Ипполитович
Мать ребёнка: Ефимова Евдокия Михайловна
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно