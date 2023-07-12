Ефимов Ипполит Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Ипполит Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Константин Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1985

Сын: Ефимов Леонид Ипполитович

Мать ребёнка: Ефимова Евдокия Михайловна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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