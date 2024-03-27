Каримова Магфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова Магфия

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1895

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
Около 1923 г.р.
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1925 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1921

Сын: Каримов Зайнулла Габдрафикович (Абдрафикович)

Отец ребёнка: Каримов Габдрафик (Абдрафик) Габдельхаликович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Каримова Мукарама Абдрафиковна

Отец ребёнка: Каримов Габдрафик (Абдрафик) Габдельхаликович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Габдрафик (Абдрафик) Габдельхаликович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Акберова Магмура Абдрафиковна

Отец ребёнка: Каримов Габдрафик (Абдрафик) Габдельхаликович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Сын: Каримов Зиннур Абдрафикович

Отец ребёнка: Каримов Габдрафик (Абдрафик) Габдельхаликович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Габдрафик (Абдрафик) Габдельхаликович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Габдрафик (Абдрафик) Габдельхаликович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1977
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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