Каримова Магфия
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
01.01.1921
Сын: Каримов Зайнулла Габдрафикович (Абдрафикович)
Отец ребёнка: Каримов Габдрафик (Абдрафик) Габдельхаликович
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Каримова Мукарама Абдрафиковна
Отец ребёнка: Каримов Габдрафик (Абдрафик) Габдельхаликович
Рождение ребёнка
Около 1924
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Акберова Магмура Абдрафиковна
Отец ребёнка: Каримов Габдрафик (Абдрафик) Габдельхаликович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Каримов Зиннур Абдрафикович
Отец ребёнка: Каримов Габдрафик (Абдрафик) Габдельхаликович
Рождение ребёнка
14.07.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1977
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно