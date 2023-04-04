Фишбарг (Клапаух) Берта
женский, родилась 12.10.1881
умерла Неизвестно
Дети
Фишбарг Хулио (Юлио)06.01.1906 г.р.
Саломон (Фишбарг) Ребека03.02.1909 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фишбарг Сальвадор
Рождение ребёнка
06.01.1906
Сын: Фишбарг Хулио (Юлио)
Отец ребёнка: Фишбарг Сальвадор
Рождение ребёнка
03.02.1909
Дочь: Саломон (Фишбарг) Ребека
Отец ребёнка: Фишбарг Сальвадор
Romania
Рождение ребёнка
01.01.1911
Сын: Фишбарг Джейме
Отец ребёнка: Фишбарг Сальвадор
Смерть
Неизвестно