Фишбарг (Клапаух) Берта 12.10.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Фишбарг (Клапаух) Берта

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 12.10.1881

умерла Неизвестно

Дети
Фишбарг Хулио (Юлио)06.01.1906 г.р.
Саломон (Фишбарг) Ребека03.02.1909 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фишбарг Сальвадор

Рождение ребёнка
06.01.1906

Сын: Фишбарг Хулио (Юлио)

Отец ребёнка: Фишбарг Сальвадор

Рождение ребёнка
03.02.1909

Дочь: Саломон (Фишбарг) Ребека

Отец ребёнка: Фишбарг Сальвадор

Romania

Рождение ребёнка
01.01.1911

Сын: Фишбарг Джейме

Отец ребёнка: Фишбарг Сальвадор

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.