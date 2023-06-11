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Шаров Фёдор Григорьевич

Место рождения

Малиновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Шаров Григорий Тихонович

Мать: не указана

Малиновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова (Закутаева) Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
20.02.1905

Сын: Шаров Евгений Фёдорович

Мать ребёнка: Шарова (Закутаева) Марфа Васильевна

Малиновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.03.1909

Дочь: Шарова Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Шарова (Закутаева) Марфа Васильевна

Малиновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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