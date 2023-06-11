Шаров Фёдор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Шаров Григорий Тихонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1905
Мать ребёнка: Шарова (Закутаева) Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
12.03.1909
Дочь: Шарова Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Шарова (Закутаева) Марфа Васильевна
Смерть
Неизвестно