Животягина (Аносова) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Животягина (Аносова) Марфа Андреевна

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.07.1900

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1900

Отец: Аносов Андрей Тихонович

Мать: Аносова (Киселева) Матрена Яковлевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Животягин Дмитрий Родионович

Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирована в семье Аносова Андрея Тихоновича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр 28-29
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Животягин Дмитрий Родионович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Животягин Дмитрий Родионович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Животягин Дмитрий Родионович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Животягин Дмитрий Родионович

Смерть
1980

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