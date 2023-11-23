Животягина (Аносова) Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рождения04.07.1900
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1917
зафиксирована в семье Аносова Андрея Тихоновича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр 28-29
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1946
Смерть
1980