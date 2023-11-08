Петрухин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: Петрухин Николай Алексеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Андреанова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Петрухина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Парьева Валентина
Мать ребёнка: Петрухина Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно