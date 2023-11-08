Петрухин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Петрухин Николай Алексеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Андреанова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Петрухина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Парьева Валентина

Мать ребёнка: Петрухина Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрухина Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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