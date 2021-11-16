Никифоров Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Михаил Иванович

Никифоров Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1933

Дата смерти

16.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1963

Жена: Никифорова (Газизова) Фания Мухаметгалиевна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Никифоров Марат Михайлович

Мать ребёнка: Никифорова (Газизова) Фания Мухаметгалиевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.11.1967

Дочь: Никифорова Фарида Михайловна

Мать ребёнка: Никифорова (Газизова) Фания Мухаметгалиевна

Смерть
16.11.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.