Никифоров Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1933
Дата смерти16.11.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1963
Рождение ребёнка
1964
Сын: Никифоров Марат Михайлович
Мать ребёнка: Никифорова (Газизова) Фания Мухаметгалиевна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.11.1967
Дочь: Никифорова Фарида Михайловна
Мать ребёнка: Никифорова (Газизова) Фания Мухаметгалиевна
Смерть
16.11.2021