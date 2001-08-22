Просвирнина (Куницына) Антонина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просвирнина (Куницына) Антонина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1918

Дата смерти

22.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1918

Отец: Куницын Андрей

Мать: Александра

Рождение ребёнка
15.09.1938

Сын: Колесников Виктор Иванович

Отец ребёнка: Колесников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.03.1952

Сын: Колесников Владимир Иванович

Отец ребёнка: Колесников Иван Дмитриевич

г. Пенза
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просвирнин Владимир Константинович

Смерть
22.08.2001
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