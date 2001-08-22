Просвирнина (Куницына) Антонина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1918
Дата смерти22.08.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1918
Отец: Куницын Андрей
Мать: Александра
Рождение ребёнка
15.09.1938
Сын: Колесников Виктор Иванович
Отец ребёнка: Колесников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.03.1952
Сын: Колесников Владимир Иванович
Отец ребёнка: Колесников Иван Дмитриевич
г. Пенза
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.2001