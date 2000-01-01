Иващенко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перцова Ада Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иващенко Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Перцова Ада Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иващенко Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Перцова Ада Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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