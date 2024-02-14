(Мингазова) Марьямбану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мингазова) Марьямбану

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1925

Дочь: София

Отец ребёнка: Мингазова Минхаж

Россия, Высокогорский р-н, дер.Куркачи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мингазова Минхаж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мингазова Минхаж

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