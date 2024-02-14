(Мингазова) Марьямбану
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.12.1925
Дочь: София
Отец ребёнка: Мингазова Минхаж
Россия, Высокогорский р-н, дер.Куркачи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мингазова Минхаж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мингазова Минхаж