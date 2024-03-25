Ахмеров Наиль Рашитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмеров Наиль Рашитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Ахмеров Рашид Хусаинович

Мать: Ахмерова Ряйся

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