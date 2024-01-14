Нефёдова(Щербакова) (Щербакова) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдова(Щербакова) (Щербакова) Клавдия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1930

Дата смерти

14.01.2024

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1930

Отец: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Нефедов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкарева(Нефёдова) Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Константин Нефедов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефёдов Александр Константинович

Отец ребёнка: Константин Нефедов

Смерть
14.01.2024

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