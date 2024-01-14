Нефёдова(Щербакова) (Щербакова) Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1930
Дата смерти14.01.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1930
Отец: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин Нефедов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкарева(Нефёдова) Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Константин Нефедов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нефёдов Александр Константинович
Отец ребёнка: Константин Нефедов
Смерть
14.01.2024