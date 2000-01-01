Колесников константин? (Кондратий Алексеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников константин? (Кондратий Алексеевич)

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Место рождения

Пихтовское

Дата рождения

1716

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Пихтовское
Рождение ребёнка
1746

Сын: Колесников Алексей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Пихтовское (Елесино)
Рождение ребёнка
1769

Сын: Колесников Александр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Пихтовское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Никифор Константинович

Мать ребёнка: не указана

Пихтовское (Елесино)
Смерть
1796
Пихтовское
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