Колесников константин? (Кондратий Алексеевич)
Место рожденияПихтовское
Дата рождения1716
Дата смерти1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Пихтовское
Рождение ребёнка
1746
Сын: Колесников Алексей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Пихтовское (Елесино)
Рождение ребёнка
1769
Сын: Колесников Александр Константинович
Мать ребёнка: не указана
Пихтовское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Никифор Константинович
Мать ребёнка: не указана
Пихтовское (Елесино)
Смерть
1796
Пихтовское