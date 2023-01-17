(Куричина) Ефросинья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти08.07.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Амелькин Василий
Отец ребёнка: Куричин (амелькин По Рев 1850г) Матвей Федорович
Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1839
Причина смерти: От родов