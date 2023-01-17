(Куричина) Ефросинья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Куричина) Ефросинья Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

08.07.1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Амелькин Василий

Отец ребёнка: Куричин (амелькин По Рев 1850г) Матвей Федорович

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куричин (амелькин По Рев 1850г) Матвей Федорович

Смерть
08.07.1839
Причина смерти: От родов
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